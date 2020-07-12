Ученые нашли свидетельства жизни динозавров на Аляске

Палеонтологи нашли окаменелости, подтверждающие теорию о том, что динозавры жили и плодились на территории нынешней Аляски.

По информации газеты New York Post, группа ученых по руководством Альфио Алессандро Кьяренцы из Имперского колледжа Лондона, обнаружила на севере Аляски фрагмент челюсти. Он принадлежал молодому динозавру из семейства дромеозавридов, которые были хищниками. Ученые пришли к выводу, что найденные фрагменты принадлежали динозавру, который был рожден неподалеку от места их обнаружения. Это стало ключевым фактором исследования палеонтологов.

По словам автора исследования, окаменелый обломок кости нижней челюсти динозавра в длину составляет не более 14 миллиметров, его возраст — около 70 миллионов лет.

До нынешнего момента ученые спорили о том, жили ли динозавры в северных районах круглый год, или использовали их для миграции, подчеркнул один из исследователей. Он добавил, что аргументы в пользу одной или другой теории носили, так или иначе, спекулятивный характер.

«Однако наше исследование останков челюсти молодого динозавра представляет первое физическое доказательство того, что некоторые рептилии не только жили, но и размножались на севере», — рассказал ученый.

Результаты исследования, как отметил палеонтолог, наталкивают ученых на мысль о том, что динозавры считали холодный климат подходящим «для того, чтобы создавать семьи и взращивать потомство». Как подчеркнул ученый, «остается лишь доказать это».

В июне ученые обнаружили древнего крокодила, который жил во времена динозавров и ходил на двух лапах. Палеонтологи узнали о его существовании благодаря следам, обнаруженным во время раскопок.