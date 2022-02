Ученые нашли подтверждение преданиям индейцев о меганаводнении в Америке

Геологи Калифорнийского университета нашли следы мегапотопа, который произошел в Америке от 15,5 до 18 тысяч лет назад, сообщил канал РЕН ТВ. О «нашествии громадных вод» упоминается в индейских преданиях.

Находка сделана во время изучения места возникновения ныне не существующего озера Миссула в штате Вашингтон. Исследователи предположили, что причиной меганаводнения могло стать перекрытие долины Кларк-Форк фрагментом Кордильерского ледяного покрова. В конце ледникового периода долина наполнилась талой водой, она пробила себе каналы на больших территориях.

Компьютерное моделирование помогло установить, что на месте озера Миссула земная кора продавливалась на 10 миллиметров в год — выше средних размеров тектонического движения, уточнили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

