Ученые нашли окаменелости доисторической «собаки-медведя» во Франции

Международной группе ученых удалось отыскать в юго-западных окрестностях Франции новый вид «собаки-медведя». Об этом сообщило издание Planet Today.

На этой территории сохранилось много окаменелостей по причине того, что она нередко подвергалась затоплениям. Во время очередных раскопок специалисты нашли челюсть массивного животного, которая стала доказательством существования еще одного вида доисторической «собаки-медведя», написало ИА Nation News.

Эти животные являлись хищниками и обитали в Европе от 23 до 5,3 миллиона лет назад. По расчетам ученых, последний вид этого животного весил около 320 килограммов и вымер более семи миллионов лет назад.

Найденный артефакт свидетельствует о новом виде «собаки-медведя» по причине того, что на нем имеется четвертый нижний коренной малый зуб. Такой нюанс строения челюсти считается уникальным и ранее не встречался ученым среди останков представителей этого вида животных.