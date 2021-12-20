Ученые нашли новый способ лечения наркозависимости

Ученые из Плимутского университета выяснили, что с помощью ультразвука можно лечить не только ряд психиатрических расстройств, но и алко- и наркозависомость. Об этом написал журнал Science Advances.

На протяжении жизни у человека складываются ассоциативные связи. Например, огонь вызывает жгучую боль, а еда приносит удовольствие. Подобные связи лежат в основе аддиктивного поведения, когда устанавливается ассоциация между употреблением наркотика и удовольствием, сообщила «Газета.ru».

Эльза Фурагнан и ее коллеги провели эксперимент на макаках, в котором выяснили, что есть область мозга, отвечающая за подобные связи. А ультразвуковая стимуляция этой области может нарушить формирование таких ассоциаций.

Во время проведения исследования животные начали вести себя более гибко, без строгой связи с результатом, ассоциируемым с удовольствием.