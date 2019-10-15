Ученые нашли аномалии на месте «землетрясения века» на Урале

Уральские ученые зафиксировали подземные толчки вблизи ядерного производства Подробнее

Землетрясение в Катав-Ивановске 5 сентября 2018 года считается самым сильным на Урале за последние 100 лет. Два мощных толчка произошли в половине пятого утра — силой 5,6 балла, а затем в полдень — 4,7 балла.

Новое землетрясение настигло регион 19 сентября, его сила составила 4,5 балла. 26 сентября на месте эпицентра землетрясения сошел оползень длиной 800 метров.

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По словам кандидата геолого-минералогических наук, заведующего лабораторией геодинамики института геофизики УрО РАН Анатолия Юркова, приборы не фиксировали ничего уже несколько месяцев, однако наблюдения необходимо продолжать — некоторые процессы в земле еще продолжаются.

При электроразведке рядом с городом старший научный сотрудник лаборатории региональной геофизики института геофизики УрО РАН, кандидат физико-математических наук Аркадий Овчаренко нашел подозрительный участок.

«Я нашел необычные аномалии — разломы примерно на глубине 150 метров, — рассказал Овчаренко. — Их обнаружили еще зимой, а сейчас удалось окончательно подтвердить их. Точного объяснения им пока нет. Если они тектонические, то боюсь, нас еще ждут испытания. Но они могут быть и рудного характера».

Ученый обратился к местной администрации — ведь разлом обнаружили совсем рядом с городом. На данный момент местные власти рассматривают вопрос о буровых работах в месте разломов, чтобы выяснить, опасны ли они.

По сообщениям местных жителей, даже сейчас, спустя год после страшных событий, некоторые жители еще ложатся спать со страхом и оставляют документы и вещи первой необходимости рядом с кроватями на случай, если срочно потребуется эвакуироваться.