29 января 2020, 16:35
Ученые: мужчины ориентируются в пространстве не лучше женщин
Ученые из ирландского Университета Лимерика опровергли стереотип о том, что мужчины ориентируются в пространстве лучше женщин. Об этом сообщил журнал «Профиль» со ссылкой на издание Scientific Reports.
По данным Nation News, это было установлено с помощью тестов на ментальное вращение.
По итогам ученые сообщили, что «никаких существенных отличий в способностях к мысленному вращению между мужчинами и женщинами нет — и те, и другие показали в тестах примерно одинаковые результаты».