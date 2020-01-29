Ученые: мужчины ориентируются в пространстве не лучше женщин

По данным Nation News, это было установлено с помощью тестов на ментальное вращение.

По итогам ученые сообщили, что «никаких существенных отличий в способностях к мысленному вращению между мужчинами и женщинами нет — и те, и другие показали в тестах примерно одинаковые результаты».