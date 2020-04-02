02 апреля 2020, 18:01
Ученые: мозг австралопитеков развивался так же долго, как у человека
Мозг австралопитека развивался так же, как у человека, но при этом больше напоминал обезьяний — рассказали ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на журнал Science Advances.
Исследователи смоделировали мозг детенышей австралопитеков. Они реконструировали отсутствующие части черепа и сделали вывод, что форма и структура мозга у них близка к детенышам современных обезьян.