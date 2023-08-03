Интересное 03 августа 2023, 23:02 Ученые Калифорнийского университета выяснили, что сильный запах улучшает память

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Воздействие сильного запаха на мозг может улучшать память. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США), сообщил «Ридус».

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 60 до 85 лет без нарушений памяти. Им выдали диффузор с натуральным и семь картриджей. Половина группы получила диффузор с сильным запахом, а другая половина — со слабым.

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В результате ученые установили, что яркий аромат улучшал когнитивные способности респондентов на 226%, по сравнению с контрольной группой.