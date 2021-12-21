Ученые из Венского университета назвали фактор, существенно продлевающий жизнь

Специалисты из Венского университета экономики и бизнеса выяснили, что образование существенно продлевает жизнь человека. Об этом сообщило издание Express.

После проведенного эксперимента ученые рассказали, что низкий уровень образования в значительной мере соотносится с низкой продолжительностью жизни. Причем о данном взаимосвязи писал ученый Айзек Сассон еще пять лет назад. Тогда он сообщал, что образованные люди в среднем живут на 10 лет дольше.

Австрийские специалисты отметили, что женщины, получившие высшее образование, живут на девять лет дольше тех, у кого его нет. А между образованными и необразованными мужчинами разница в продолжительности жизни составляет 12 лет, написало РИА ФАН.

При этом специалисты отмечают, что на продолжительность жизни влияет не только образование, но и потребление витаминов и ведение здорового образа жизни. Они советуют пересмотреть свой рацион питания и увеличить потребление оливкового масла, авокадо, орехов и семян.