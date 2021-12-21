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    21 декабря 2021, 14:54

    Ученые из Венского университета назвали фактор, существенно продлевающий жизнь

    Австрийские ученые: образование является важнейшим фактором увеличения продолжительности жизни

    Оксана Лавнюженко

    Специалисты из Венского университета экономики и бизнеса выяснили, что образование существенно продлевает жизнь человека. Об этом сообщило издание Express.

    Ученые из Венского университета назвали фактор, существенно продлевающий жизнь

    После проведенного эксперимента ученые рассказали, что низкий уровень образования в значительной мере соотносится с низкой продолжительностью жизни. Причем о данном взаимосвязи писал ученый Айзек Сассон еще пять лет назад. Тогда он сообщал, что образованные люди в среднем живут на 10 лет дольше.

    Австрийские специалисты отметили, что женщины, получившие высшее образование, живут на девять лет дольше тех, у кого его нет. А между образованными и необразованными мужчинами разница в продолжительности жизни составляет 12 лет, написало РИА ФАН.

    При этом специалисты отмечают, что на продолжительность жизни влияет не только образование, но и потребление витаминов и ведение здорового образа жизни. Они советуют пересмотреть свой рацион питания и увеличить потребление оливкового масла, авокадо, орехов и семян.