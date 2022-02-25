Ученые из Университета Рочестера назвали Землю разумным существом

Планета Земля является разумным существом, поскольку ее личностные особенности сопоставимы с теми, которые имеются у других живых организмов. Такую гипотезу выдвинули американские ученые из Университета Рочестера, написал сайт «ПолитЭксперт».

Согласно концепции, которая была выдвинута британским климатологом Джеймсом Лавлоком и американским микробиологом Линн Маргулис еще в 1970 году, Земля является физиологической системой, а все живое в ней образует единый суперорганизм. Данная теория получила название Геи.

Теперь астрофизикам удалось доработать эту концепцию. Земля, помимо прочего, еще обладает и разумом. Несколько миллиардов лет назад ее биосфера выработала оптимальный способ существования жизни, которая поддерживается круговоротом азота и углерода. Когда человечество перестанет извлекать из Земли энергию, наступит эра зрелой техносферы.