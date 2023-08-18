Интересное 18 августа 2023, 15:30 Ученые из Университета Нью-Гэмпшира: беременные женщины, живущие рядом с парками, чаще имеют благоприятный исход родов

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Американские специалисты из Университета Нью-Гэмпшира провели исследование и выяснили, что беременные женщины, которые живут вблизи парков и пешеходных зон, чаще имеют благоприятные исходы родов. Об этом сообщил сайт sciencedirect.com.

Отмечается, что увеличение индекса способности к пешей ходьбе и регулярным прогулкам способствует увеличению массы тела ребенка при рождении на 27 граммов и снижает риски развития внутриутробных заболеваний.

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Как сообщил «Ридус», проживание беременных женщин в подходящем для прогулок районе поддерживает их общее самочувствие.