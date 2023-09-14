14 сентября 2023, 19:25
Ученые из Университета Южной Австралии разработали способ лечения акне при помощи нанотехнологий
Специалисты из Университета Южной Австралии придумали необычный способ лечения акне с использованием нанотехнологий. Об этом сообщил сайт pubs.rsc.org.
Отмечается, что существующие средства местного применения не эффективны в борьбе с прыщами из-за быстрого приспособления патогенов к антибиотикам. Благодаря новому методу мягкие наночастицы смогут доставлять препарат нарасин в волосисто-сальную единицу.
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Исследователи отметили, что такой способ доставляет антибиотик прямо к конкретной цели, сообщил «Ридус».
Ученые
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