Ученые из университета ИТМО выяснили, что паутина может залечивать раны

Паутинный шелк является одним из самых прочных материалов на планете. К такому выводу в результате исследований пришли ученые из университета ИТМО вместе с иностранными коллегами. По их словам, на основе паутины можно разрабатывать ранозаживляющие повязки и пластыри, написал Piter.TV.

Ученые отметили, что в химическом составе паутины есть глобулярные клубочки, которые богаты аминокислотами. Главными качествами паутины являются эластичность и прочность, которым в природе нет аналогов.

«Большинство других материалов либо очень прочные, при этом хрупкие, либо у них большая ударная вязкость, но при этом маленькая прочность на разрыв. В паутине сочетаются оба этих свойства. И аналогов этому материалу нет в природе. Если сравнивать с искусственными полимерами, то есть кевлар, из которого делают бронежилеты. И все равно паутина превосходит его по этим свойствам. Искусственно спряденные волокна шелка паука пока тоже таких результатов не достигли», — рассказала аспирантка химико-биологического кластера университета ИТМО Анастасия Крючкова.

В ближайшее время на основе паутины ученые планируют разработать ранозаживляющие повязки и пластыри, а также изготавливать умные материалы для упаковки.