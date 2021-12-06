Ученые из Университета Гранады рассказали о пользе кофе для зрения

Испанские ученые из университета Гранады рассказали, в чем заключается польза кофе для глаз. По их словам, этот напиток способен улучшить остроту зрения, а также повысить работоспособность. Об этом сообщило издание Psychopharmacology.

Во время эксперимента людей, употребляющих кофе, поделили на две группы. Одной из них предложили принимать капсулы с кофеином на протяжении двух дней, а другой группе давали плацебо. Исследование показало, что у тех, кто пил капсулы с кофеином, возросло внимание и повысилась работоспособность.

«У испытуемых, принимавших капсулы с кофеином, существенно повысилась способность быстро распознавать движущиеся объекты. Кроме того, у них наблюдалось более высокое внимание», — процитировало РИА ФАН ученых.

Ранее американский диетолог Лиза Московиц назвала вред кофе для организма. По ее словам, частое употребление этого напитка может привести к преждевременному старению организма. Специалист порекомендовала не заменять полноценный завтрак чашкой кофе.