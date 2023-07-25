Интересное 25 июля 2023, 15:55 Ученые из Университета Флориды выяснили, что мускатное безалкогольное вино помогает замедлить процессы старения

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Специалисты из Университета Флориды (США) во время проведенного исследования выяснили, что безалкогольное мускатное вино может замедлить старение кожи. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на научный журнал medicalxpress.com.

Ученым удалось обнаружить, что употребление мускатного вина значительно улучшило эластичность кожи у женщин, которые пили его на протяжении шести недель.

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По словам автора исследования Линдси Кристман, мускатный виноград обладает уникальным полифенольным профилем, которой обеспечивает эффективный барьер против повреждений.