Ученые из Стэнфордского университета разработали гель, убивающий клетки рака

Ученым из Стэнфордского университета удалось разработать особый гель, который способен бороться со злокачественными опухолями и создавать в телах пациентов естественные «колонии» перепрограммированных клеток. Об этом написал «Ридус».

Этот гель был разработан из воды и целлюлозы и содержит в себе CAR-T-клетки и сигнальные белки. Они проходят в кровоток и эффективно борются с широко распространенными видами рака.

Эксперимент был проведен на животных с онкологическими заболеваниями. В их мышцы рядом с опухолью вводили гель, и эти животные избавлялись от рака через 12 дней без побочных воспалительных реакций.

Ученые отметили, что новая технология дает возможность вводить инъекции на любом расстоянии от опухолей и открывает двери для лечения любого типа рака. Однако прежде чем начать ее регулярно использовать, необходимо провести доклиническую работу.