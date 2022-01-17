Ученые из США заявили, что какаду могут использовать предметы в качестве инструментов

Какаду Гоффина способны использовать предметы в качестве инструментов. Такое заявление после проведенных исследований сделали ученые из Орегонского университета здоровья и науки, написал журнал PLOS Biology.

Во время экспериментов восемь птиц должны были передать предмет, с помощью которого можно было бы достать лакомство. Трем из испытуемых удалось справиться с заданием на отлично, сообщило РИА ФАН.

«Птицы демонстрировали просоциальное поведение, что доказывает наличие у них навыков мышления. Ведь для того, чтобы получить лакомство, нужно было совершать действия, которые помогали не самим какаду, а их товарищам», — говорится в исследовании.

В еще одном исследовании поучаствовали 15 птиц. По словам ученых, две из них смогли сделать из ветки палку. С ее помощью они открыли плод, чтобы достать из него семена.