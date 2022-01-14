Ученые из США выяснили, что ягоды годжи защищают от возрастной потери зрения

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) выяснили, что регулярное употребление ягод годжи может помочь предотвратить развитие возрастной потери зрения. Об этом рассказал журнал Nutrients.

Для исследования они отобрали 27 человек в возрасте от 45 до 65 лет. Одна группа участников ежедневно в течение трех месяцев употребляла 28 граммов ягод, а другая — пищевые добавки с витаминами для улучшения зрения, написал сайт «Ридус».

У испытуемых, которым добавили в рацион ягоды годжи, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах, в то время как употребление добавок для зрения не произвело никакого эффекта.

«Наше исследование показало, что с помощью небольшой ежедневной порции ягод годжи можно увеличить количество защитных пигментов в глазах. Это может помочь предотвратить или отсрочить развитие возрастной дегенерации желтого пятна и связанной с ней потери зрения», — сообщил ведущий автор исследования Сян Ли.

Ягоды годжи — это плоды кустарников Lycium chinense и Lycium barbarum, произрастающих на северо-западе Китая. Они богаты полезными для глаз лютеином и зеаксантином. Их могут добавлять в суп и напитки, а также использовать в качестве закуски.