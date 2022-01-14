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    14 января 2022, 12:05

    Ученые из США выяснили, что ягоды годжи защищают от возрастной потери зрения

    Оксана Лавнюженко

    Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) выяснили, что регулярное употребление ягод годжи может помочь предотвратить развитие возрастной потери зрения. Об этом рассказал журнал Nutrients.

    Ученые из США выяснили, что ягоды годжи защищают от возрастной потери зрения

    Для исследования они отобрали 27 человек в возрасте от 45 до 65 лет. Одна группа участников ежедневно в течение трех месяцев употребляла 28 граммов ягод, а другая — пищевые добавки с витаминами для улучшения зрения, написал сайт «Ридус».

    У испытуемых, которым добавили в рацион ягоды годжи, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах, в то время как употребление добавок для зрения не произвело никакого эффекта.

    «Наше исследование показало, что с помощью небольшой ежедневной порции ягод годжи можно увеличить количество защитных пигментов в глазах. Это может помочь предотвратить или отсрочить развитие возрастной дегенерации желтого пятна и связанной с ней потери зрения», — сообщил ведущий автор исследования Сян Ли.

    Ягоды годжи — это плоды кустарников Lycium chinense и Lycium barbarum, произрастающих на северо-западе Китая. Они богаты полезными для глаз лютеином и зеаксантином. Их могут добавлять в суп и напитки, а также использовать в качестве закуски.