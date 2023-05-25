25 мая 2023, 12:46
Ученые из США рассказали, каких людей чаще всего кусают комары
The Sun: комары выбирают людей, в поте которых содержится много карбоновых кислот
Американская группа ученых в области биологии выяснила, какие люди чаще всего подвергаются атакам со стороны комаров. Результаты исследования опубликовал журнал The Sun.
Добровольцы вместе со специалистами отправились в Замбию, чтобы провести исследование. Всем участникам эксперимента пришлось выступить в качестве приманки, написали «Дни.ру».
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«Комары чаще выбирают людей, в поте которых повышенная концентрация карбоновых кислот», — сделали вывод ученые после наблюдений.
Тем добровольцам, которые источали аромат шалфея и эвкалипта, удалось по большей части уберечься от укусов.
Исследования
Ученые
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