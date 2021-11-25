Ученые из США раскрыли метод, с помощью которого можно уничтожать бактерии

Ученые из Вашингтонского университета раскрыли способы борьбы с бактериями, которые являются устойчивыми к антибиотикам. По словам исследователей, с ними можно эффективно бороться с помощью лазера. Об этом сообщило издание New Atlas.

Бактерии, в отличие от человеческих клеток, не способны противостоять лазерному излучению. Во время эксперимента ультракороткие импульсы смогли уничтожить до 99,9% патогенных микроорганизмов, устойчивых к большинству антибиотиков, написала «Политика сегодня».

С помощью лазерного излучения ученые смогли уничтожить золотистого стафилококка и кишечную палочку. Лазер с легкостью поборол теми виды инфекций, которые, по мнению ученых, могли принести серьезную опасность в будущем.