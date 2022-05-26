Ученые из США нашли связь между кормлением грудью и снижением риска развития астмы у детей

В новом исследовании ученых из университета Теннесси (США) говорится, что кормление грудью положительно сказывается на дальнейшем здоровье и развитии младенца. Продолжительный период вскармливания связан со снижением вероятности развития детской астмы, написал «Ридус».

Ученые проанализировали данные более двух тысяч матерей, которые кормили своих детей грудью. При этом период кормления одни младенцев длился два месяца, а других — от шести и более.

Результаты наблюдения показали, что те малыши, которые получали грудное вскармливание на протяжении более длительного периода, в будущем имели меньшую вероятность заболеть астмой.

«Еще один вывод исследования заключался в том, что продолжительное кормление грудью в сочетании со смесями, соками и другими продуктами для детского питания не обеспечивало такого же уровня защиты от астмы, как исключительно грудное вскармливание», — сообщила вице-председатель комитета American College of Allergy Asthma and Immunology Анджела Хоган.