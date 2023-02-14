Интересное 14 февраля 2023, 15:19 Ученые из США: мука из батата может стать отличной заменой пшеничной муке

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Ученые из Американского химического общества научились превращать батат в богатую антиоксидантами безглютеновую муку. Таким образом, они нашли альтернативу популярной в России пшеничной муке, написало РИА ФАН.

Во время исследований специалисты высушили плод, а затем подвергли его однократному помолу. С помощью такой технологии мука стала безглютеновой. Изготовленный из этой муки хлеб показал более высокую антиоксидантную способность, чем хлеб из пшеничной муки.

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Ученые утверждают, что бататовая мука может пользоваться спросом у людей, которые страдают непереносимостью глютена.

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