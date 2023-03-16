Интересное 16 марта 2023, 13:46 Ученые из Швеции выяснили, что кофеин существенно снижает риски развития диабета второго типа

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Высокий уровень кофеина в крови не только сжигает жир, но и существенно снижает риски развития диабета второго типа. Об этом собщило медицинское издание bmjmedicine.bmj.com со сылкой на исследование ученых из Каролинского института (Швеция).

По словам ученых, кофе демонстрирует свой кофе целебный эффект в том случае, если пить его низкокалорийную версию без сахара, а в качестве добавки использовать корицу, написал «Ридус».

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Ежедневное употребление 100 миллиграмм кофеина увеличивает расход энергии примерно на 100 калорий в день, добавили специалисты.

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