Интересное 25 июля 2023, 15:55 Ученые из San Diego State University рассказали, что регулярное употребление клубники улучшает когнитивные функции

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Клубника улучшает когнитивные функции и снижает артериальное давление у пожилых людей. К таким выводам пришли ученые из Государственного университета Сан-Диего (США), написал сайт medicalxpress.com.

Участникам исследования на протяжении восьми недель необходимо было есть клубнику, другие, в свою очередь, принимали плацебо. Специалисты выяснили, что у тех, кому досталась клубника, скорость когнитивной обработки увеличилась на 5,2%, сообщил «Ридус».

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Как сказал ведущий автор исследования Ширин Хушманд, клубника не только улучшает когнитивные функции, но и снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.