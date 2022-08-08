Ученые из России создали нейросеть, которая умеет анализировать комментарии

Российская компания LiveDune создала нейросеть, способную анализировать комментарии, а также отличать иронию от сарказма. Система получила название «Ольга Станиславовна» в честь учительницы разработчика, сообщил сайт IXBT.сom.

Нейросеть уже сейчас с легкостью распознает русский литературный язык и современный сетевой сленг. В будущем ей предстоит работа вместе с педагогами-филологами, чтобы и дальше развивать навыки языка, написало АБН.

Обучение «Ольги Станиславовны» проходило с использованием комментариев, а также словарей и жаргонизмов.