Ученые из России предложили предсказывать течение пандемии по постам в Twitter

Российские ученые разработали нейросеть, которая может делать прогноз развития пандемии коронавируса по русскоязычным постам в Twitter. Разработкой занимались специалисты из Курчатовского института, написала «Газета.ru».

Нейросеть, изучив более 10 тысяч твитов со словами «коронавирус» и «пандемия», научилась находить целевые твиты пользователей, которые могли быть заражены COVID-19.

Принцип работы нейросети объяснил один из авторов исследования, кандидат физико-математический наук Александр Сбоев. По его словам, вначале собираются твиты, которые размечаются на наличие степеней упоминания пандемии и коронавируса. Далее ученые, опираясь на эту информацию, способны предсказать дальнейшее развитие пандемии в пределах четырех последующих дней.

Созданная модель, по мнению исследователей, может быть использована для прогнозирования динамики развития эпидемии, а также для выявления новых симптомов и побочных эффектов.