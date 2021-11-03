Ученые из Петербурга не поверили в НЛО, которое увидел американский инженер

Ученые из Петербурга прокомментировали заявление бывшего инженера ВВС США Фредерика Портигала о том, что к Земле приближаются гигантские НЛО. По его рассказам, снимки неизвестного объекта удалось запечатлеть при помощи телескопа гиперспектральной визуализации. Об этом написал «Петербургский дневник».

Вице-президент Астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов не поверил в правдивость слов бывшего американского инженера. Он отметил, что Портигал мог перепутать НЛО с метеоритом или искусственным спутником.

«Понятия не имею, что мог увидеть этот бывший инженер, однако я за многие ночи наблюдений тоже столкнулся с двумя „НЛО“: один раз мимо моего телескопа промчалась птица темной тенью, а второй — в атмосфере горел какой-то объект, возможно, метеорит или искусственный спутник. Вообще, чем реже человек смотрит в небо, тем больше для него там неопознанных объектов», — сообщил петербургский ученый.

Научный сотрудник Пулковской обсерватории Евгений Соков, напротив, заинтересовался этой информацией. Ему стало интересно, как американскому инженеру удалось рассчитать скорость объекта, поскольку сделать это без специальных знаний очень сложно.