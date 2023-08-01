Интересное 01 августа 2023, 17:40 Ученые из Пенсильванского университета выявили связь между циркадными ритмами и формированием памяти

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Ученые из Пенсильванского университета провели исследование и выяснили, что ген, отвечающий за регулирование циркадных ритмов организма, напрямую влияет на формирование памяти человека. Об этом сообщил сайт Nature.

Отмечается, что в научном эксперименте участвовали мыши. Специалисты установили, что у зверьков, выполняющих все задания днем, формировалась более сильная долговременная память.

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Как сообщило Utro.ru, с большой долей вероятности ген PER1 регулирует память в зависимости от времени суток.