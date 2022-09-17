Ученые из Оксфорда обнаружили опасную для человечества нейросеть | 360°

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Ученые из Оксфорда обнаружили опасную для человечества нейросеть

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Искусственный интеллект GAN в будущем может стать опасным для людей. К такому выводу пришли специалисты Оксфордского университета и разработчики компании Google, сообщила «Экономика сегодня».

На данный момент GAN является одной из самых развитых нейросетей. В ее работе задействован принцип совместной работы генератора и дискриминатора, цель которых — обманывать друг друга.

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«Если ты находишься в противостоянии с неким агентом, который способен перехитрить тебя на каждом шагу, то не стоит ждать от себя победы. Второй важный момент: такой алгоритм будет жаждать все большей и большей энергии», — отметили ученые.

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По словам специалистов, в будущем искусственный интеллект может постараться обмануть человечество.

Искусственный интеллект

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