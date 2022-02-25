Ученые из Лундского университета предложили способ получения топлива из углекислого газа

В Лундском университете Швеции специалисты предложили получать топливо из углекислого газа с помощью энергии Солнца. По их словам, углекислый газ в топливо можно преобразовать под воздействием ультракоротких импульсивных лазеров. Об этом написал «ПолитЭксперт».

«Для превращения в монооксид углерода требуется два электрона. Когда мы обнаружили, что фотоны синего света создают долгоживущие электроны с высоким уровнем энергии, мы могли просто зарядить COF электронами и завершить реакцию», — сообщили авторы работы.

Если расширить эту технологии до промышленных масштабов, то появятся поистине уникальные возможности для производства экологически чистого топлива, заключили ученые.