Интересное 16 июня 2023, 17:46 Ученые из Китая: промывание риса позволяет избавиться от содержащегося в нем микропластика

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Процедура промывания риса позволяет избавиться от содержащегося в нем микропластика и других вредных веществ на 20-40%. Об этом сообщило издание Planet Today, ссылаясь на заявление ученых из Китая.

Кроме того, вода позволяет смыть с риса свободный крахмал, который остается на поверхности зерен после помола, написал «ПолитЭксперт».

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Что же касается бактерий, то на них процедура промывания не влияет. Специалисты заявили, что все они погибают во время термической обработки.