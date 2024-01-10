Интересное 10 января 2024, 11:30 Ученые из Кембриджского университета установили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека

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Специалисты Школы клинической медицины Кембриджского университета установили взаимосвязь цвета волос и продолжительности жизни человека. Об этом сообщил Life, ссылаясь на журнал Nature.

Людей со светлым цветом волос ученые поставили в группу риска. Исследователи отметили, что у них более чуткий и капризный организм, поддерживать который в идеальности затруднительно.

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У людей с темным цветом волос и темной кожей в организме содержится больше меланина. Они имеют усиленную защиту от ультрафиолета, что позволяет избегать им многих болезней, в том числе рака кожи. Однако чаще всего долгожителями становятся не брюнеты, а люди с рыжим цветом волос. Это связано с их генетикой и устойчивостью организма к определенным заболеваниям.