Ученые из Калифорнийского университета рассказали о влиянии наушников на поведение

Наушники способны оказывать значительное влияние на психику человека. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на журнал Organizational Behavior and Human Decision Processes.

В эксперименте приняли участие более четырех тысяч человек. Выяснилось, что наушники способны оказывать влияние на суждения людей, а также менять их поведение. К примеру, люди, которые слушают музыку в наушниках, начинают более внимательно воспринимать слова других людей, а также становятся более внушаемыми.

«Наушники производят явление, называемое локализацией в голове, которое заставляет динамик звучать так, как будто он находится внутри вашей головы», — пояснил профессор Амир, один из авторов исследования.

По мнению ученых, такие исследования могут пригодиться в обучении, а также для удаленной работы и создания рекламных видеороликов.