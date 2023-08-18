Интересное 18 августа 2023, 15:21 Ученые из Эксетерского университета: у женщин с ментальными расстройствами повышены риски преждевременных родов

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Британские ученые из Эксетерского университета провели исследование и выяснили, что женщины, которые когда-либо имели проблемы с психическим здоровьем, особо подвержены рискам преждевременных родов. Об этом сообщил сайт thelancet.com.

Отмечается, что любые ментальные и психические расстройства связаны с повышенным акушерским и неонатальным риском.

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Как сообщил «Ридус», проведенное исследование в будущем поможет врачам внимательнее относиться к роженицам с подобными диагнозами.