Интересное 06 февраля 2023, 17:36 Ученые из Дании и Великобритании заявили, что антидепрессанты могут снизить у человека мотивацию

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Ученые из Дании и Великобритании в результате исследования выяснили, что долгий прием антидепрессантов может сделать человека бесчувственным. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на научный журнал Nature.

Для своего эксперимента специалисты поделили добровольцев на две группы. Одним они давали довольно известные, в том числе в России, антидепрессанты из группы селективных ингибиторов, а другие принимали плацебо.

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Выяснилось, что те люди, которые принимали препарат меньше 21 дня, столкнулись со снижением «чувствительности к подкреплению». Другими словами, у них понизилась мотивация к работе и к повседневным рутинным вещам.

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При этом авторы работы подчеркнули, что ни память, ни концентрация внимания на фоне антидепрессивной терапии не пострадали.