Ученые из Британии и Швеции назвали самые приятные и отталкивающие запахи для человека

Ученые Оксфордского университета и шведского медицинского Каролинского института провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, какой запах является самым привлекательным для человека, а какой кажется наиболее отталкивающим. Результаты эксперимента опубликовали в статье The Daily Telegraph. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание «Губерния».

Специалисты проанализировали, как разные люди воспринимают запахи. Они пытались выяснить, какие запахи кажутся наиболее приятными, а какие, напротив, вызывают отторжение. Кроме того, они пытались проверить, насколько предпочтения в ароматах зависят от места проживания, обычаев и культуры.

Всего в эксперименте приняли участие более 200 человек из девяти стран мира. Исследователи выяснили, что каждый человек воспринимает запах индивидуально. Однако наиболее приятным для респондентов стал запах ванили. Кроме того, в список приятных запахов вошли аромат персика, лаванды, гвоздики и розы. Самыми же отталкивающими запахами стали запах грибов, козлиного пота, паприки, чеснока, гниющей рыбы и потных ног.