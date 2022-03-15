Ученые из Бразилии выяснили, какой мусор осьминоги выбирают для жилья

Некоторые виды осьминогов начали использовать мусор в качестве жилья. К такому выводу пришли Тайна Фрейтас из бразильского Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул и ее коллеги. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на статью, опубликованную в Marine Pollution Bulletin.

Ученые проанализировали множество снимков и видеороликов, сделанных под водой. Они установили, что довольно часто осьминоги начали откладывать яйца в пластиковые тары. Для защиты же эти животные стали выбирать стеклянные бутылки или керамические горшки.

При этом осьминоги Paroctopus cthulu, которых открыли сравнительно недавно, вовсе не прячутся в природных объектах. Для своих укрытий они выбирают в основном пивные банки.