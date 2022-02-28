Ученые из Австралии рассказали о важности эмоциональной связи между матерью и ребенком

Ученые из Университета Дикина в Австралии заявили, что положительная эмоциональная связь между матерью и ребенком очень важна для его нормального развития в раннем возрасте. Об этом написал «Ридус».

Для проведения исследования ученые опросили беременных женщин, которые каждый триместр следили за своей связью с ребенком. Будущим мамам необходимо было оценить ее с помощью шкалы материнской дородовой привязанности и рассказать о результатах авторам исследования.

Ученым удалось установить, что позитивная эмоциональная связь между мамой и ребенком влияет на его когнитивное, языковое и психомоторное развитие. Также связь оказалась важна для формирования темперамента младенца и развития его социальных навыков.

«Результаты нашего исследования показали, что позитивное восприятие матерью своей связи с младенцем как в дородовом, так и в постнатальном периоде является маркером более оптимального социального, эмоционального и поведенческого развития ребенка», — сообщила одна из авторов исследования, доктор Женевьев Ле Бас.