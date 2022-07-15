Ученые из Астонского университета выяснили, что фрукты предотвращают развитие депрессии

Группа ученых из Астонского университета (Великобритания) выяснила, что частое употребление фруктов способствует предотвращению развития депрессии. Результаты исследования появились в журнале British Journal of Nutrition.

Проанализировав анкеты 428 мужчин и женщин, исследователи пришли к выводу, что чем чаще тот или иной участник ел фрукты, тем выше был уровень его психического благополучия, написал «Ридус».

«И фрукты, и овощи богаты антиоксидантами, клетчаткой и незаменимыми микроэлементами, которые способствуют оптимальной работе мозга, однако эти питательные вещества могут теряться во время тепловой обработки. Но поскольку фрукты мы чаще едим в сыром виде, они сильнее влияют на наше психологическое здоровье», — рассказала ведущий автор исследования Никола-Джейн Так.

Те участники, которые чаще употребляли в пищу сладкое, а также продукты с низким содержанием питательных веществ, имели стресс и проблемы с памятью.