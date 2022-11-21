21 ноября 2022, 21:32
Ученые Института экономики УрО РАН оценили идею о выходном дне 31 декабря
Ученые Института экономики УрО РАН назвали оправданной идею выходного 31 декабря
Госдума предложила сделать 31 декабря выходным днем. Директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова поддержала инициативу, сообщил «ФедералПресс».
По словам специалиста, 31 декабря обычно является очень непродуктивным днем: сотрудники не сосредоточены на работе и думают лишь о том, как будут проводить праздник. Лаврикова пояснила, что обычно работодатели отпускают подчиненных пораньше.
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Доктор экономических наук, профессор УрФУ Елена Разумовская поделилась аналогичной точкой зрения.
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«Этот день наименее эффективный [в году], считать его полноценным рабочим днем странно, с экономической точки зрения — абсолютно точно», — отметила она.
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