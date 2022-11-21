Интересное 21 ноября 2022, 21:32 Ученые Института экономики УрО РАН оценили идею о выходном дне 31 декабря Ученые Института экономики УрО РАН назвали оправданной идею выходного 31 декабря

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Госдума предложила сделать 31 декабря выходным днем. Директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова поддержала инициативу, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, 31 декабря обычно является очень непродуктивным днем: сотрудники не сосредоточены на работе и думают лишь о том, как будут проводить праздник. Лаврикова пояснила, что обычно работодатели отпускают подчиненных пораньше.

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Доктор экономических наук, профессор УрФУ Елена Разумовская поделилась аналогичной точкой зрения.

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«Этот день наименее эффективный [в году], считать его полноценным рабочим днем странно, с экономической точки зрения — абсолютно точно», — отметила она.