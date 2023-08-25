Интересное 25 августа 2023, 18:28 Ученые ИМЕТ создали антибактериальный костный цемент на основе минерала ньюбериита

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Ученые из Института металлургии и материалов (ИМЕТ) имени А. А. Байкова РАН разработали новый костный цемент, который обладает антибактериальным действием. Об этом сообщил «Ридус».

Данный цемент создали на основе минерала ньюбериита (фосфата магния), смешанного с цинком. Цинк выбрали потому, что он обладает антибактериальными свойствами. Также он эффективен против бактерий Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. и Streptococcus spp., которые возникают в костных тканях человека.