Интересное 03 июля 2023, 19:33 Ученые филиппинского университета Дилиман обнаружили веревки возрастом 40 тысяч лет

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Специалисты филиппинского университета Дилиман обнаружили в пещере веревки, возраст которых составляет более 40 тысяч лет. Об этом сообщил сайт journals.plos.org.

Выяснилось, что в том время люди уже могли сооружать сложные конструкции в виде лодок с парусами и составных луков, используя волоконную технологию. Найденные веревки рассмотрели под микроскопом и обнаружили на них рисунки кистью.

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Как сообщил «Ридус», из-за своего возраста органические волокна плохо сохранились.