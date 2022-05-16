Ученые Event Horizon Telescope показали черную дыру в центре Галактики

Накануне астрофизики проекта Event Horizon Telescope опубликовали фотографию сверхмассивной черной дыры Стрелец A из самого центра Галактики. Этот снимок черной дыры стал первым в истории, написал Life.

По данным ученых, стрелец A удален на 27 000 световых лет от Земли, а его вес в четыре миллиона раз больше массы Солнца. Специалисты объяснили, что если в какой-то точке Вселенной сила гравитации превосходит скорость света, эту точку можно называть черной дырой, поскольку она все втягивает в себя и ничего не возвращает обратно.

Черная дыра появляется на месте сколлапсировавшей звезды в сколлапсировавшей части галактики в момент начального расширения Вселенной в ядерных реакциях высоких энергий. При этом что будет при попадании в черную дыру — неизвестно. Забираясь в нее, человек либо превратится в спагетти, либо «с точки зрения внешнего мира исчезнет навсегда», отметили ученые.