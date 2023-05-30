30 мая 2023, 12:17
Ученые ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта
Ученые Дальневосточного федерального университета разработали инновационный комплекс для реабилитации людей, перенесших инсульт. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Пациентам предоставляются очки виртуальной реальности и специальный костюм с электродами для выполнения индивидуальных упражнений, оптимизированных под особенности организма.
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Отмечается, что инновационная программа помогает людям после инсульта задействовать и стимулировать все группы мышц, заставляя их сокращаться.
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Ученые
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