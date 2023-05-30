Интересное 30 мая 2023, 12:17 Ученые ДВФУ создали инновационный комплекс для реабилитации после инсульта

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Ученые Дальневосточного федерального университета разработали инновационный комплекс для реабилитации людей, перенесших инсульт. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Пациентам предоставляются очки виртуальной реальности и специальный костюм с электродами для выполнения индивидуальных упражнений, оптимизированных под особенности организма.

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Отмечается, что инновационная программа помогает людям после инсульта задействовать и стимулировать все группы мышц, заставляя их сокращаться.