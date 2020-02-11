Учения военных России и Белоруссии пройдут под Псковом

В учениях будут участвовать 350 военнослужащих. Задействуют более 100 единиц техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Также будет задействовано два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8, четыре самолета Ил-76. Командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплия будет руководить учениями.