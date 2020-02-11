11 февраля 2020, 18:05
Учения военных России и Белоруссии пройдут под Псковом
Совместные учения десантников и спецназовцев России и Белоруссии проведут в Псковском области. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В учениях будут участвовать 350 военнослужащих. Задействуют более 100 единиц техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.
Также будет задействовано два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8, четыре самолета Ил-76. Командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплия будет руководить учениями.