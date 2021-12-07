Учения спасателей-водолазов состоялись в Салехарде

Учения спасателей-водолазов прошли в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа на реке Полуй. Температура воды в реке очень низкая, при этом видимость довольно плохая, что усложняет работу водолазов. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Специалисты действовали в рамках легенды о том, что при проведении работ на глубине семи метров водолаз запутался и попросил о помощи. Страхующие коллеги помогали попавшему в беду выбраться. Учения прошли успешно, оба водолаза справились с заданием за несколько минут.