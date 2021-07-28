Учения сотрудников МЧС России состоятся в условиях вечной мерзлоты

Министерство чрезвычайных ситуаций организует учения в условиях вечной мерзлоты. Сотрудников МЧС обучат исследовать и ликвидировать чрезвычайные ситуации в столь непростых погодных условиях. Учения пройдут в сентябре 2021 года в семи регионах страны. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Сотрудники МЧС отработают 12 сценариев, основанных на условиях конкретных территорий происшествий. Например, в Архангельске смоделируют ситуацию разлива нефтепродуктов. Специалисты должны будут ликвидировать последствия ЧП. Кроме того, учения пройдут в Якутии, в акватории Северного морского пути Мурманска, в Нарьян-Маре, в Воркуте, Норильске и Дудинке, а также в Чукотском автономном округе и поселке Варандей (Ненецкий автономный округ).