Ученая Гутмюллер рассказала, как наличие братьев и сестер влияет на жизнь в старости

Человек, не имеющий близких взаимоотношений с сестрами, братьями или родителями в детстве, может столкнуться с серьезными социальными проблемами в старости. Такой информацией поделилась исследовательница из Венского университета экономики и бизнеса (Австрия) Софи Гутмюллер. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Planet Today.

Врачи уделяют много времени изучению проблемы одиночества. По мнению исследователей, оно способно влиять на здоровье человека, вызывав бессонницу, депрессию или тревогу.

Специалист изучила одиноких людей возрастом выше 50 лет из разных стран. Ей удалось прийти к выводу, что человеку в разы проблематичнее выстраивать социальные взаимосвязи в том случае, если в детстве у него отсутствовали доверительные отношения с родными.

«Мое исследование подчеркивает необходимость уже в юном возрасте вмешиваться в социальные процессы, чтобы избежать одинокой старости», — рассказала Гутмюллер.