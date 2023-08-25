Интересное 25 августа 2023, 18:56 Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» пришвартовался в Кронштадте

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Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вернулся в Кронштадт из дальнего похода. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Перекоп» отправился в плавание 20 июня. Он прошел через Атлантический океан и Карибское море с прохождением канала Ла-Манш и вернулся обратно. Корабль прошел страны Карибского бассейна, Южной Америки и Африки.

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Также экипаж принял участие в военно-морском параде в Венесуэле, который был причастен к 200-летию битвы на озере Маракайбо.

Корабль с курсантами Санкт-Петербургского военно-морского института, Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и Военно-морского политехнического института торжественно встретили под звуки оркестра.