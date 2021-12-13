Участница из Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная-2021»

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2021», который завершился 12 декабря в Израиле, стала кандидатка из Индии — Харнааз Сандху. Финальные кадры церемонии награждения можно увидеть в официальном аккаунте мероприятия в Instagram.

Сандху 21 год, она актриса и модель. На сцене она уже давно — с подросткового возраста, но приехала из маленького индийского города Чандигарх, с севера своей страны. Корону ей передала победительница прошлого года. Теперь девушке из Индии предстоит официальная «работа» Мисс Вселенной — проживание в Нью-Йорке и участие во множестве мероприятий.

В социальных сетях комментаторы в основном порадовались за Сандху, но некоторые упрекнули ее в чрезмерной ненатуральности — поругали за наращенные ресницы и волосы.

«Мисс Вселенная» — это конкурс красоты, считающийся одним из самых престижных. Он входит в четверку подобных конкурсов. Так, помимо «Мисс Вселенная» есть еще «Мисс Интернешнл», «Мисс Земля» и «Мисс мира».